В Калининградской области до конца года будут работать 20 магазинов «Пятерочка»

До конца года в Калининградской области будет работать 20 магазинов «Пятёрочка», что позволит создать около 400 рабочих мест для местных жителей. Об этом заявил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с региональным правительством.

«Также мы продолжим укреплять партнёрство с локальными производителями, доля которых уже превышает 40%. Кроме этого, в планах – реализация в области программы, направленной на поддержку социально незащищенных слоёв населения», – подчеркнул Игорь Шехтерман.

Напомним, первые магазины «Пятёрочка» открылись в Калининградской области в конце июня этого года. Сегодня в регионе представлено шесть магазинов торговой сети: четыре Калининграде и по одному в Зеленоградске и Черняховске.