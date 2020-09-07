Служитель храма, медик и курсант Нахимовского училища: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 25 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- воспитанник Нахимовского училища (к занятиям не приступил, обследован по контакту с родственником);

- три пенсионера (в том числе два из одной семьи)

- преподаватель музыкальной школы;

- медицинский работник

- кладовщик в воинской части

- администратор частного медицинского центра

- служитель храма

- три неработающих

- два самозанятых

- сотрудник правоохранительных органов

- десять работников предприятий, организаций, учреждений

Всего в области по состоянию на понедельник, 7 сентября, зарегистрировано 3568 случаев заболевания.