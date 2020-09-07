Служитель храма, медик и курсант Нахимовского училища: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 25 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- воспитанник Нахимовского училища (к занятиям не приступил, обследован по контакту с родственником);
- три пенсионера (в том числе два из одной семьи)
- преподаватель музыкальной школы;
- медицинский работник
- кладовщик в воинской части
- администратор частного медицинского центра
- служитель храма
- три неработающих
- два самозанятых
- сотрудник правоохранительных органов
- десять работников предприятий, организаций, учреждений
Всего в области по состоянию на понедельник, 7 сентября, зарегистрировано 3568 случаев заболевания.