В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 7 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе до 18 часов света не будет на ул. Красная 13- 31,16-36, ул. С. Разина 19- 25, 18-24, ул. Шиллера 7-23а,4а-22, ул. Комсомольская 21а. В Ленинградском районе электричество отключено до 18 часов на ул. Балашовской 4, до 20 часов – на ул. А. Невского 92-134,137-159б.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в Центральном районе на ул. Мусорского 74; в Ленинградском – на ул. Ладожской 1 (д/сад №76).

Горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на теплотрассе приостановлено до 11 сентября в Московском районе на ул. Дарвина 1а-23,2-6 и на ул. Киевской 32-36.