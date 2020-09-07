В аэропорту «Храброво» задержали двух пьяных волгоградцев

После сообщения от диспетчера службы пассажирских перевозок в дежурную часть Управления на транспорте МВД России по СЗФО в аэропорту «Храброво» Калининграда о том, что у выхода на посадку происходит что-то неладное, к месту событий немедленно выдвинулся наряд полиции. Действительно, двое крепко подвыпивших, судя по исходящему от них амбре, мужика откровенно слабо ориентировались в окружающей обстановке.

- Поскольку своими действиями они могли причинить вред себе и окружающим, сотрудники транспортной полиции доставили мужчин в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – Задержанные оказались жителями Волгограда.

Волгоградцы, одному из которых 34-х, а другому - 49 лет, в самом западном регионе РФ находились в служебной командировке. И видимо, решив отметить ее окончание и скорое возвращение домой, не рассчитали собственные силы. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».