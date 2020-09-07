Калининградку будут судить за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

На жительницу Калининграда завели уголовное дело за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Участковые установили, что 46-летняя женщина зарегистрировала на своем дачном участке 14 иностранцев, однако не предоставила им помещение для жительства.

«Опросив соседей, полицейские установили, что те никогда не замечали посторонних лиц на территории своей соседки. В помещении также не было обнаружено каких-либо личных вещей зарегистрированных жильцов», - отметили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.