Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

За сутки в Калининградской области было выявлено 25 новых случае коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У девятнадцати заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония, у четверых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - сообщили в оперштабе.

По состоянию на 7 сентября в области на COVID-19 обследовано 176 822 человека, из них выявлено 3 568 случаев заражения, умерли 71, остаются под медицинским наблюдением 707 человек.