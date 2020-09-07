У калининградцев появилась возможность бесплатно протестировать услуги связи

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Tele2 инвестировала 830 млн в развитие сети в Калининградской области. Оператор построил новые базовые станции более чем в 30 населенных пунктах региона. Сегодня новым клиентам предоставляется возможность бесплатно протестировать услуги связи в регионе подключив до 31 октября 2020 года тариф «Мой онлайн» на льготных условиях. Тестировать услуги можно в течение двух недель бесплатно. После того, как клиент убедится в качестве связи, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. Стать абонентом оператора можно в салонах связи или в интернет-магазине Tele2, оформив заказ SIM-карты с бесплатной курьерской доставкой.

Тариф «Мой онлайн» разработан для клиентов, которые привыкли активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Калининградские абоненты получают 20 Гб интернет-трафика и 350 минут на мобильные номера домашнего региона. Помимо прочего, пользователям доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут. Тарифный план предусматривает безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры, а также бесплатный трафик на приложения Tele2 TV и «Звук». Условия сохраняются в поездках по России.

Кроме того, абонентам оператора доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц, возможность бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 по всей стране или продавать пакеты трафика в «Маркете Tele2». Оставаться на связи даже при нулевом балансе абонентам помогает бесплатный сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным сервисам «Яндекс».