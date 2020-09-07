Пограничники обнаружили 2,8 тыс пачек контрабандных сигарет в грузовом поезде

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

Пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет в грузовом поезде, следовавшем за пределы области. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

В ходе контроля поезда в пункте пропуска в Нестерове в грузовых вагонах было обнаружено 2,8 тыс пачек сигарет «NZ Gold», которые находились в тайниках.

Незаконно перевозимый товар изъят и передан на экспертизу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и причастных лиц.