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В Калининграде проверяют все стройки после гибели 16-летнего рабочего

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области проводятся проверки на всех строительных объектах на предмет привлечения к работам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для массовых проверок стало ЧП 16 августа на стройплощадке филиала Нахимовского училища на улице Артиллерийской в Калининграде. Там в результате падения с 6-метровой высоты разбился 16-летний рабочий.

По версии следствия, с юношей не был проведен должный инструктаж по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.