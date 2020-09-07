В Калининграде угонщик не справился с управлением и оказался в кювете

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Фольксваген Гольф» пропал со двора дома на улице Невского. Вскоре автомобиль со следами ДТП обнаружили на 4-й Большой Окружной дороге.

Как было установлено, «Гольф» угнал 21-летний сосед владельца машины, чтобы «покатать», однако злоумышленник не справился с управлением и оказался в кювете.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».