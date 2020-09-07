Калининградец насмерть забил приятеля табуретом

В Квартире одного из домов по улице Лермонтова в Гвардейске 9 марта этого года продолжали отмечать Международный женский день.. Выпито было уже порядочно, когда 32-летний горожанин вдруг заметил, как приятель и собутыльник оказывает явные знаки внимания его супруге, также активно участвовавшей в вечеринке. Словесным предупреждениям пылкий кавалер не внял, и тогда гвардеец решил предметно проучить приставалу.

Подустав бить соперника в любви ногами, ревнивец взялся за стоявший тут же деревянный табурет. Обломав его о бывшего друга, схватил второй… В общем, как выражаются в полицейских протоколах, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

- Подсудимый вину в совершении указанного преступления признал частично, пояснив, что сильно разозлился, - рассказали в пресс-службе Гвардейского районного суда. - Утверждал, что убивать никого не хотел.

Квалифицировав содеянное как «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», суд учел и смягчающие обстоятельства. К ним отнесли, помимо частичного признания вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование в расследовании преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. А также неправомерное поведение потерпевшего.

В итоге убийца получил 8 лет лишения свободы, которые проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу брата погибшего с подсудимого взыщут компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также материальный ущерб в размере 99 752 рубля.