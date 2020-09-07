Антон Алиханов подсчитал, во что обошлась региону борьба с коронавирусом

Антон Алиханов заявил, что экономика региона во время пандемии сильно не пострадала. Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял участие в заключительном дне суперфинала конкурса «Лидеры России», который проходит в подмосковном Солнечногорске. Во время встречи с журналистами губернатор оценил экономическую ситуацию в Калининградской области на фоне ограничений в связи с пандемией.

Во-первых, губернатор назвал стоимость борьбы региона с коронавирусной инфекцией.

- С одной стороны, это помощь региональному бизнесу, с другой стороны, это помощь системе здравоохранения, порядка 2,5 млрд рублей, - цитирует Антона Алиханова ТАСС. - еще порядка 2 млрд рублей расходов было заморожено. Это несоциальные расходы, в основном связанные с различного рода проектами, но и их мы сейчас уже размораживаем, исходя из того, что динамика по налогам достаточно позитивна.

Во-вторых, по мнению губернатора, «влияние пандемии на экономику региона оказалось не столь сильным, как прогнозировалось, и снижение налоговых поступлений не достигло ожидавшихся показателей».

- Мы ждали гораздо более негативных последствий для региональной экономики, - отметил губернатор. - У нас по итогам восьми месяцев рост налогов чуть более 3% (по сравнению с 2019 годом), хотя мы ждали десятипроцентного снижения. То есть мы в принципе находимся очень существенно выше, чем мы ожидали.