10 спусков водолаза в сутки: В Балтийском море продолжается разминирование немецкой баржи

Водолазы погружаются на дно Балтийского моря по 10 раз в сутки. Фото: СОЦСЕТИ

В Балтийском море при участии специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжается разминирование немецкой баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

- Силами сводного отряда МЧС России со дна уже поднято 3159 взрывоопасных предметов, - говорится в свежем отчете властей. - Это артиллерийские снаряды различного калибра. В сводный отряд входят также саперы пиротехнического подразделения Невского спасательного центра, спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспекторы отделения ГИМС по городу Балтийск. Общая группировка сил и средств составляет 46 человек и 16 единиц техники. По данным главного управления МЧС России по Калининградской области, водолазы погружаются на глубину 17 метров в 1,5 километрах от береговой черты на внешнем рейде порта Балтийск.

- По предварительным данным, на борту судна остается еще не менее 4 тысяч артснарядов, - прогнозируют спасатели. - В течение суток водолазы в среднем осуществляют по 10 спусков, поднимая на поверхность несколько сотен смертоносных находок. Работы проводятся ежедневно, за исключением дней, когда на Балтике наблюдается волнение. Пока окончание спецоперации намечено на 18 сентября.