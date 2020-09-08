На Куршской косе проходят экологические акции по восстановлению авандюны

Волонтеры укрепили авандюну на площади 100 квадратных метров. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В минувшие выходные 25 добровольцев - студенты БФУ имени Канта и воспитанники Калининградского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма – заложили две котловины выдувания между Танцующим лесом и Высотой Эфа на площади около 100 квадратных метра метров. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса». - На текущей неделе в национальном парке состоятся еще две экологических акции по восстановлению разрушенных участков авандюны, - анонсируют в нацпарке серию мероприятий по сохранению хрупкого мира косы.

По мнению организаторов подобных акций, каждый может внести свой вклад в сохранение рукотворного берегового вала.

- Для этого достаточно выходить на берег моря только по лестничным переходам и не строить шалаши из материалов укрепления, - напоминают специалисты простые правила поведения на Куршской косе.