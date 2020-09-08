Для школ Калининградской области ищут трех педагогов по программе «Земский учитель»

Хорошие учителя нужны всегда! Фото: Евгения ГУСЕВА

Объявлен конкурс на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в Калининградскую область в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщает региональное министерство образования.

- Открыты следующие вакансии: учитель начальных классов в школе им. Любушкина (поселок Янтарный), учитель английского языка в лицее №10 (Советск), учитель химии и биологии в школе имени Пацаева (Нестеров), - рассказали в ведомстве.

Министерство образования приглашает желающих принять участие в конкурсном отборе. Прием документов пройдет с 9 по 23 сентября.

Программа «Земский учитель» разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина и стала частью национального проекта «Образования». Цель программы – обеспечить преподавательскими кадрами сельских районов и малых городов страны (до 50 тысяч человек). Учителя, попавшие в программу и переехавшие в выбранное место работы, получат от государства по 1 миллиону рублей.

Отметим, накануне нового учебного года руководитель комитета по образованию администрации Калининграда Татьяна Петухова сообщила, что в некоторых школах города не хватает преподавателей.

- Отдельные вакансии у нас есть, на сегодняшний день это педагоги начальной школы, учителя информатики, математики, иностранных языков», – рассказала Татьяна Петухова.

По оценке министра образования Калининградской области Светланы Трусеневой, острой нехватки педагогических кадров в регионе нет.