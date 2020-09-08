В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Альбину Кононову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне утром девушка ушла из дома на улице Челнокова и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 175 см, плотного телосложения, волосы темные до плеч, собирает в пучок.

Была одета: белая джинсовая куртка, белая футболка, темно-синие джинсы с завышенной талией, кроссовки черного цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.