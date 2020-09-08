В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 8 сентября, в течение дня не будет электричество на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Аллея Смелых 265 (ГО "Ока", производственная база "Балт-Сиб").

До 18 часов электричество отключено на ул. Лейт. Князева 10, 13-17, ул. Музыкальная 8-10; ул. Марш. Новикова 1; ул. Кирова 17, ул. Серафимовича 2, ул. Чайковского 17, 36-36а; ул. Комсомольская 21а, ул. Косм. Пацаева 11, ул. Красная 13-31,16-36, ул. С. Разина 19-27, 18-24, ул. Пугачёва 16, ул. Шиллера 7-23а, 4а-22;

От холодной воды с 10.00 до 13.00 отключены дома по Гвардейскому пр-кту 15, ул. Ген. Галицкого 16, 20, 24, Московскому проспекту, 1а.

С 10.00 до 15.00 без воды останутся дома по ул. Горького 166а (РТС), ул. Ст. л-та Сибирякова 13 и по ул. Портовая 6а (ЦТП),а также детский сад№110 на ул. Калужская, 20.