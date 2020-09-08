За сутки в Калининградской области сбили двух женщин

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в понедельник, 7 сентября, сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Калининград-Балтийск водитель «Доджа» сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда женщина получила телесные повреждения.

На ул. Громовой в Калининграде водитель «Ауди» на «зебре» сбил 54-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами госпитализировали.