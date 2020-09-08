Пять медиков, священник и два учителя: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- гражданин Узбекистана (обследован при оформлении документов и трудоустройстве);
- два работника предприятий, организаций, учреждений;
- семь пенсионеров;
- пять медицинских работников
- трое неработающих;
- администратор;
- стрелок воинской части;
- служитель храма;
- сотрудница службы занятости;
- паспортист;
- сотрудник детского технопарка "Кванториум", не контактировал с детьми, на данный момент все занятия переведены в дистант;
- два ученика (лицей 10 Советска; школа 3 Гусева), к учебе в очном режиме не приступали;
- два учителя (православная гимназия, школа посёлка Нивенское), в контакте с детьми не находились.
Всего в области по состоянию на вторник, 8 сентября, зарегистрировано 3596 случаев заболевания.