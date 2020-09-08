Пять медиков, священник и два учителя: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- гражданин Узбекистана (обследован при оформлении документов и трудоустройстве);

- два работника предприятий, организаций, учреждений;

- семь пенсионеров;

- пять медицинских работников

- трое неработающих;

- администратор;

- стрелок воинской части;

- служитель храма;

- сотрудница службы занятости;

- паспортист;

- сотрудник детского технопарка "Кванториум", не контактировал с детьми, на данный момент все занятия переведены в дистант;

- два ученика (лицей 10 Советска; школа 3 Гусева), к учебе в очном режиме не приступали;

- два учителя (православная гимназия, школа посёлка Нивенское), в контакте с детьми не находились.

Всего в области по состоянию на вторник, 8 сентября, зарегистрировано 3596 случаев заболевания.