В области под меднаблюдением из-за COVID-19 остаются более 700 человек

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За сутки в Калининградской области было подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У девятнадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у троих диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма, у шестерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

По состоянию на вторник, 8 сентября, в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 178 215 человека, из них выявлено 3 569 случаев заражения. 721 человек остается под медицинским наблюдением.