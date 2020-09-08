В Калининграде начался ремонт ж/д путепровода на улице Узловой

На улице Узловой в Калининграде начался плановый ремонт железнодорожного путепровода. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В ходе работ будет проведен ремонт металлических пролетов с восстановлением несущей способности, укрепление опор путепровода и восстановление лестничных сходов.

«Необходимость проведения капитального ремонта этого объекта железнодорожной инфраструктуры, находящегося в эксплуатации более 150 лет, обусловлена степенью износа конструкций», - отметили в пресс-службе железной дороги.

На время ремонтных работ сквозное движение транспорта по улице Узловая, над которой проходит путепровод, будет закрыто.