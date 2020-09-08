Tele2 составила рейтинг самых мобильных пляжей Калининградской области

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Летом жители и гости Калининградской области традиционно проводят больше времени в курортных зонах на берегу Балтийского моря. С помощью технологий big data Tele2 проанализировала пользовательскую активность абонентов на пляжах Калининградской области с июня по август и зафиксировала рост потребления мобильного интернета на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для исследования были выбраны пляжи Зеленоградска, Балтийска, Светлогорска, Пионерска и Янтарного. Третье место по объему трафика занял Светлогорск, второе – Балтийск, а первое –Зеленоградск, где клиенты Tele2 скачали и отправили количество данных сопоставимое по объему, например, со 100 000 фильмов в формате HD. Отметим, что наибольший рост трафика мобильного интернета год к году зафиксирован в Пионерском – в 2020 году в этой части области было скачано на 70% больше данных.

В целом активнее всего гости курортов использовали мобильный интернет в середине августа – пик пришелся на 10 – 24 августа, после чего интернет-активность отдыхающих стала спадать. При этом голосовой трафик в летние месяцы значительно не изменился: нагрузка на сеть выросла всего на 10% в сравнении с прошлым годом.

Интересно, что в период пандемии изменилось распределение трафика по выходным и рабочим дням. Если в 2019 году в июле наблюдался рост трафика по будням, то в 2020 году – в выходные.

Летом этого года Tele2 провела рефарминг действующей 4G-сети и значительно увеличила скорость мобильного интернета на побережье от Балтийска до Зеленоградска. Сегодня 98% жителей региона могут воспользоваться быстрым 4G-интернетом.