Приставы арестовали имущество калининградца, задолжавшего 1 млн рублей

. Фото: Служба судебных приставов

Уклонявшийся от уплаты налогов калининградец в итоге лишился своего имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина накопил задолженность перед бюджетом и взыскателями на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, игнорировал требования приставов и скрывался от них, проживая то у друзей, то у родственников.

Должник попытался спрятать свое имущество, однако приставы успели арестовать принадлежащую ему дробильную установку для производства щебня и гравия.

«Владелец получил уведомление о возможности обжалования ареста в течение десяти дней. Если этого не произойдет, установку направят на реализацию, а полученные деньги пойдут на погашение долга», - заявили в пресс-службе судебных приставов.