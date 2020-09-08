Калининградская бизнесвумен безуспешно пыталась уйти от налогов

Генеральный директор (точнее, директриса) одной из калининградских фирм, занимающихся производством холодильных установок, решила сэкономить на налогах путем ухода от них. Нужно заметить, что к тому моменту у бизнесвумен образовался изрядный долг перед государством – 16 миллионов рублей. Требования налоговиков уплатить налоги, пени и штрафы 43-летняя дама игнорировала, что привело к закономерному результату. Межрайонная инспекция ФНС приостановила операции по счетам организации. Вот тогда-то, как полагает следствие, подозреваемая и занялась финансовыми операциями операции «с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем направления распорядительных писем и составлении актов прямых взаимозачетов».

Схема работала с марта по апрель этого года, когда из-под налогообложения успешно было выедено 2, 6 миллиона рублей. Но тут последовала проверка, проведенная Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России, и афера вскрылась. Полиция передала собранные материалы в Светлогорский межрайонный отдел Следственного управления СКР по региону. В отношении уклонистки возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов». А это при худшем для фигуранта раскладе – до 3 лет лишения свободы. Впрочем, на поверку все оказалось не так трагично.

- На стадии предварительного следствия обвиняемая в полном объеме признала вину, активно способствовала установлению истины по делу, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Раскаявшись в совершенном преступлении, женщина добровольно по собственной инициативе в полном объеме погасила задолженность по налогам и сборам.

Оценив этот порыв, правоохранители благосклонно отнеслись к просьбе обвиняемой ходатайствовать перед судом о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следователь вынес соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено для рассмотрения в суде. Мало сомнений в том, что он окажется столь же гуманным.