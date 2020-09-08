Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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В Калининградской области за сутки было подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, 21 случай выявлен в Калининграде, по два случая – в Гусевском и Советском городском округах, по одному – в Зеленоградском, Гвардейском и Багратионовском округах.

Всего в области по состоянию на вторник, 8 сентября, из них выявлено 3 569 случаев заражения. 2 942 человека выздоровели, умерли 72, остается под медицинским наблюдением 721 человек.