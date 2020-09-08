В Советске на границе задержали 16 кг контрабандного янтаря

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники обнаружили крупную партию контрабандного янтаря, который пытались вывезти в Литву. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Советске. В ходе досмотра грузовика таможенники обнаружили 16,5 кг янтаря-сырца средних и крупных фракций.

Янтарь был упакован в 19 пакетов и спрятан в специально оборудованной полости под спальным местом за сиденьем водителя. Владельцем товара оказался водитель грузовика.

Товар изъят и направлен на экспертизу.