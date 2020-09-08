В Калининграде пропал 12-летний мальчик

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Владислава Дуду. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем ребенок ушел из дома на проспекте Мира и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Имеет два небольших шрама над бровями, на кончике носа две маленькие родинки, справа от виска родимое пятно, диаметром 2 см.

Был одет: черная обувь, серые брюки, серая рубашка, серый кардиган. При себе имел рюкзак темно-синего цвета с надписью «Адидас»

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.