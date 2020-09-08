В Калининграде перенесли открытие двустороннего движения по улице Гагарина

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Двустороннее движение на участке улицы Гагарина – от АЗС «Лукойл» до перекрестка с Молодой Гвардией будет открыто во второй половине сентября. Об этом сообщил руководитель дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Олег Кутин, пишет «Клопс».

«Техническое движение планировали открыть к 10 сентября, но в связи с тем, что мы должны были увязать улицу с участком Восточной эстакады, есть задержка неделя-полторы. Для себя определили, что запуск движения на вторую половину сентября», — отметил Кутин.

Напомним, проект реконструкции ул. Гагарина предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения по 3,5 метра, а также устройство тротуаров шириной 3 метра, велосипедной дорожки шириной 1,5 метра, освещения по обеим сторонам улицы.