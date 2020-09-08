На калининградца завели уголовное дело за ДТП с погибшим

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Полесском районе на водителя завели уголовное дело за смертельное ДТП. ОБ этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 7 мая в районе поселка Березовка. 40-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения травмы получил 46-летний пассажир, позже он скончался в больнице.

В полиции отметили, что у виновника ДТП не было водительских прав и он скрылся с места происшествия. Его задержали по месту жительства, в ходе проверки выяснилось, что перед поездкой водитель и пассажир распивали спиртные напитки. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.