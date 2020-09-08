За гибель школьницы под упавшим деревом в Гурьевске чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей

Трагедия произошла 12 марта 2020 года. Фото: предоставлено очевидцем

Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение по делу 12-летней школьницы, которую насмерть придавило упавшим деревом в Гурьевске 12 марта этого года.

Как было установлено, дерево находилось в аварийно-опасном состоянии и подлежало вырубке. Следственными органами регионального управления СКР в совершении преступления обвинялся начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа. Дело возбудили по признакам статьи «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Удалось доказать, что обвиняемый, в чьи обязанности входила организация выполнения работ в сфере благоустройства территории, не обеспечил своевременное выявление и вырубку зеленых насаждений, представляющих угрозу для граждан, тем самым небрежно отнесся к своим обязанностям, что привело к произошедшей трагедии, - прокомментировала официальный представитель Следственного управления СКР по области Наталья Гацко. - В ходе предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину и выплатил компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Уже когда расследование шло к концу, обвиняемый подал ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, Казенная формулировка, может, и длинная и несколько корявая, но суть дела отражает верно. Сидеть в тюрьме чиновнику не хотелось.

Старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР пошел ходатаю навстречу. А суд, в свою очередь, согласился с позицией следствия, сочтя возможным освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Наказанием для него стал штраф в размере 50 тысяч рублей.