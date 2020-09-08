Из поликлиники – в ломбард: жительница Гвардейска украла телефон у врача

В Гвардейске врач одного из медицинских учреждений города лишился мобильного телефона прямо на рабочем месте. О пропаже медик заявила в полицию, уточнив, что телефон похитили прямо из ее кабинета.

- Сотрудники полиции осмотрели помещение поликлиники, где произошло преступление, опросили свидетелей случившегося. В ходе разбирательства оперативники установили, что в утреннее время в медучреждение обратилась 39-летняя местная жительница, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - После приема у врача женщина, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, зашла в один из кабинетов, похитила со стола телефон и скрылась.

Вскоре горожанка была задержана и созналась в содеянном. Она пояснила, что после больницы направилась в ближайший ломбард, где заложила средство связи.

На данный момент подозреваемая нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. По предварительным данным, женщина причастна к аналогичной краже, произошедшей в Ленинградском районе Калининграда. Расследование продолжается. За кражу ей грозит срок до двух лет.