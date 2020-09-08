Калининградец дал свой телефон позвонить и лишился 8 тысяч рублей

В Калининграде совершено очередное мошенничество. Об этом в полицию сообщил местный житель, у которого неизвестный мужчина похитил с принадлежащего ему банковского счета 8 000 рублей.

- По данным полиции к горожанину подошел злоумышленник, который попросил одолжить ему телефон для осуществления звонка, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Однако как только смартфон попал в руки подозреваемому, он под видом набора номера телефона перевел на свой банковский счет сбережения потерпевшего. Сделав вид, что не может дозвониться, злоумышленник вернул телефон и скрылся. Пропажа денежных средств была обнаружена мужчиной лишь спустя несколько дней.

Впрочем, вскоре полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый за мошенничество 42-летний местный житель. Он был задержан, и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.