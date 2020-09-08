В Калининграде для съемок в фильме «Кесарь» разыскивают длинноволосого шофера и «симпатичного мастера по интернету»

В Калининграде снова разыскивают актеров для съемок в фильме «Кесарь». Объявления об этом появились в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» вечером 8 сентября.

На этот раз агенты разыскивают двоих человек: дублера, умеющего хорошо водить машину, и «симпатичного молодого человека спортивной комплекции на роль мастера по интернету».

- Важно только умение водить, плотная комплекция и светлые волосы до плеч, - уточняют в группе по поводу внешнего вида дублера. - Может быть мужчина или женщина.

Оба актера нужны уже в среду 9 сентября. Все заявки необходимо отправлять администратору группы Антону Шатилову в личном сообщении. Необходимо к сообщению прикрепить актуальные фотографии.