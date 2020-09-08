В Калининграде за 20 минут оштрафовали двоих велосипедистов, ехавших по пешеходному переходу

В Калининграде прошел очередной профилактический рейд по выявлению нарушений ПДД среди велосипедистов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, сотрудники Госавтоинспекции проводят с велосипедистами, нарушающими правила дорожного движения, профилактические беседы.

- Любители двухколесного транспорта должны помнить о том, что при пересечении проезжей части нужно спешиваться, перевозя велосипед рядом с собой, - напоминают в Госавтоинспекции. - Однако некоторые велосипедисты продолжают нарушать данное требование, не осознавая опасность, которая может за этим последовать.

Так, в ходе очередного мероприятия на Московском проспекте за двадцать минут было выявлено два велосипедиста, нарушивших правила дорожного движения. Оба привлечены к административной ответственности.