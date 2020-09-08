В Приморске сгнившее дерево упало на проезжую часть

Дерево, упавшее на дорогу в Приморске Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Калининградской области продолжают падать сухие и сгнившие деревья, оставленные по недосмотру дорожников и коммунальщиков. На этот раз дерево, стоявшее в последнее время без кроны и постепенно превратившееся в трухлявый пень, рухнуло на проезжую часть в Приморске. Фото упавшего дерева появилось во вторник 8 сентября в сообществе «Типичный Балтийск».

Автор фото уточнил, что все случилось напротив железнодорожного вокзала.

Напомним, что буквально в минувшее воскресенье в калининградском парке Макса Ашманна случилась трагедия – сорвавшийся с дерева сук обрушился на пенсионерку. 80-летняя женщина погибла на месте.