«Своему сыну замечания делай»! На пляже под Калининградом спор о воспитании ребенка закончился дракой между матерями

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В Гвардейском районе произошел конфликт между двумя женщинами, закончившийся нанесением телесных повреждений. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в результате от одной из женщин, у которой врачи диагностировали средней тяжести вред здоровью, поступило заявление в полицию.

- Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел во время отдыха двух семей вблизи озера в поселке Ровное, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Между отдыхающими возник словесный конфликт из-за замечания о неправильном воспитании ребенка. В ходе ссоры между двумя женщинами начался потасовка, в результате которой злоумышленница нанесла несколько ударов ногами и руками по телу своей оппонентки.

Жертвой стала 26-летняя горожанка, она сняла побои в больнице, а против ее противницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.