В Краснознаменске вор-неудачник пытался вынести из чужого сарая 10 кур и бидон с зерном

В Краснознаменске задержан мужчина, совершивший сразу две попытки кражи из чужого сарая. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, местный житель во время попытки кражи бидона с зерном.

- По данным полиции, преступные действия злоумышленника были замечены соседями потерпевшей, которые увидели подозрительного мужчину, пытавшегося в ночное время вынести из сарая чужое имущество, - уточняет пресс-служба. - Горожане обратились в полицию, и спустя несколько минут подозреваемый был задержан на месте преступления.

Вскоре выяснилось, что тот же мужчина был причастен к попытке кражи 10 кур, произошедшей месяцем ранее. В то время злоумышленник также проник в сарай, откуда пытался похитить птицу, однако его спугнули соседи, которые не смогли опознать мужчину, но запомнили его силуэт и одежду.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.