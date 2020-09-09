В Гурьевске столкнулись сразу три автомобиля

Лобовое столкновение на Заречной Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Гурьевске утром в среду 9 сентября произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась на выезде с улицы Заречной.

Судя по фото, сначала по касательной столкнулись легковое авто и внедорожник, после чего внедорожник выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с микроавтобусом. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства ДТП уточняются.