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В Гурьевске столкнулись сразу три автомобиля

ДТП произошло на улице Заречной утром 9 сентября
Иван МАРКОВ
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Лобовое столкновение на Заречной

Лобовое столкновение на Заречной

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Гурьевске утром в среду 9 сентября произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась на выезде с улицы Заречной.

Судя по фото, сначала по касательной столкнулись легковое авто и внедорожник, после чего внедорожник выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с микроавтобусом. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства ДТП уточняются.

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