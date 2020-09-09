В Нестеровском районе задержан пьяный водитель, ехавший без прав

4 сентября около 22 часов 40 минут в поселке Высокое Нестеровского района на улице Добровольской около дома № 7 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Фольксваген Джетта» с нетрезвым водителем за рулем, не имевшим при себе прав. Об этом пресс-служба ГИБДД по Калининградской области сообщила во вторник 8 сентября.

- Как было предварительно установлено 31-летний водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба. - Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он согласился. Освидетельствование, проведенное с помощью алкотестера подтвердило состояние опьянения.

Когда алкотестер показал 1,304 промилле, водитель удивился.

- Что-то много. От пива столько не может быть, - заявил он, но в итоге согласился с допущенным нарушением.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Ему грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей.