Полиция задержала калининградца, выращивавшего коноплю на своем участке

В Калининграде задержали мужчину, который на своём участке в СНТ выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Для культивирования наркосодержащих растений, горожанин оборудовал чердак в строящемся доме. Полицейские обнаружили и изъяли 41 куст конопли. В доме злоумышленника нашли порядка 350 граммов растения в сухом виде, а также около 8 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.