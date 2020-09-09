Мэрия: В Калининграде в среду возможны проблемы с безналичной оплатой проезда в транспорте

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В среду, 9 сентября, в Калининграде возможны проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Причина та же, что и на прошлой неделе - проблемы с программным обеспечением у банка-оператора. Сейчас его сотрудники пытаются их исправить», - отметили в пресс-службе мэрии.

Власти советуют горожанам заранее позаботиться о наличных деньгах для оплаты проезда. При этом, добавили в администрации, карты «Волна Балтика» принимаются по-прежнему. Работают на все карты и стационарные валидаторы, так как в них другое программное обеспечение.