В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде завершены поиски объявленного ранее 12-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Владислав Д. ушел из дома 7 сентября. Накануне вечером его обнаружили на улице Станочной в заброшенном здании.
«Полицейские доставили ребенка в отдел полиции, где передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. В настоящее время устанавливаются причины ухода подростка из дома»,- сообщила Светлана Поставничая.