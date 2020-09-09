В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

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В Калининграде завершены поиски объявленного ранее 12-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Владислав Д. ушел из дома 7 сентября. Накануне вечером его обнаружили на улице Станочной в заброшенном здании.

«Полицейские доставили ребенка в отдел полиции, где передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. В настоящее время устанавливаются причины ухода подростка из дома»,- сообщила Светлана Поставничая.