В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет свет и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 9 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Кирова 17, туп. Зоологический 3-5, 8, 10, ул. Чайковского 33-37, 39, 36, 36а, ул. Римского-Корсакова 5а, на ул. Тельмана 15, 15а, 21а, 14, 14а-б, 18, 20а-б, 24, 32 и на ул. Гоголя 7, 11, 11а, 13, 12-22, ул. Батальная 31-45, 38-54, 62, ул. Серж. Щедина 1-17, 2-26, ул. Дрожжевая 20-32, ул. Альпийская 33-39, ул. Автомобильная 1-13, ул. Печатная 1-21, 2-24.

До конца рабочего дня не работает светофор на пересечении ул. Батальной и пер. Батального.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Генделя 3а, ул. Пролетарской 80а (д/с №105), ул. Горького 164, ул. Инженерной 2, 4.

На ул. Киевской 96-98 воды не будет до 16:00.

С 23:00 до завтрашнего утра будут отключены от водоснабжения 10 улиц Московского района:

ул. Володарского 4, 4а-е

ул. Новинская (вся улица)

ул. Волоколамская (вся улица)

ул. Волочаевская (вся улица)

ул. Войкова (вся улица)

ул. Возрождения (вся улица)

ул. Краснознаменская (вся улица)

ул. И. Земнухова 8-10

ул. О. Кошевого 17.

ул. Дзержинского 131(д/с№9), 89-147, 147а, 147б (больница №2), 149, 153,163 (СОШ №150), 153, 165, 167б, 140, 160, 162-166, 166б, 168а-д, 172-174. На ул. Дзержинского в д/с №9, больнице №5 и в школе № 5 отключена и горячая вода.

Подача водоснабжения по всем этим адресам возобновится в 06:00 10 сентября.