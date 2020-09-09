Москвичка распространяла в Калининграде фальшивые 5-тысячные купюры

В Калининграде полицейские задержали жительницу Московской области, которая распространяла фальшивые 5-тысячные купюры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летняя женщина приехала в Калининград в августе и привезла с собой партию фальшивок, которые купила в даркнете. На фальшивки она покупала товары в магазинах и получала сдачу настоящими купюрами.

«Полицейские тщательно проследили путь фальшивых денег от мест их обнаружения в банках, до мест инкассации в торговых точках. Оперативники составили фоторобот подозреваемой, в результате чего установили ее личность. Во время обыска по месту временного проживания подозреваемой сотрудники полиции обнаружили приобретенные на поддельные деньги товары», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские задокументировали 10 фактов сбыта фальшивок, подделки изъяты из оборота. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».