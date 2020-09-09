В Калининграде коронавирус проник в школы и университет

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- два сотрудника правоохранительных органов
- самозанятый (заболел по контакту с родственником)
- учащаяся школы №43 Калининграда ( в классе временно на 14 дней приостановлены очные занятия, контактные находятся под медицинским наблюдением);
- ученик средней школы посёлка Мельниково (заболел по контакту с родственниками, школу не посещал);
- два тренера (один из них выявлен по контакту с заболевшими родственниками, еще один - по контакту с медицинским работником);
- студентка музыкального колледжа ( выявлена по контакту с заболевшими участниками православного хора);
- учитель гимназии 22 (трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней, за ними установлено медицинское наблюдение);
- преподаватель БФУ им. И. Канта ( 24 студента временно переведены на дистанционное обучение, установлено медицинское наблюдение);
- шестеро работающих на предприятиях, учреждениях, организациях;
- медицинский работник;
- семеро пенсионеров (в том числе одна приезжая из Комсомольска-на-Амуре)
- двое неработающих
- четыре индивидуальных предпринимателя.
Всего в области по состоянию на среду, 9 сентября, зарегистрировано 3626 заболевших.