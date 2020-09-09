В Калининграде коронавирус проник в школы и университет

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- два сотрудника правоохранительных органов

- самозанятый (заболел по контакту с родственником)

- учащаяся школы №43 Калининграда ( в классе временно на 14 дней приостановлены очные занятия, контактные находятся под медицинским наблюдением);

- ученик средней школы посёлка Мельниково (заболел по контакту с родственниками, школу не посещал);

- два тренера (один из них выявлен по контакту с заболевшими родственниками, еще один - по контакту с медицинским работником);

- студентка музыкального колледжа ( выявлена по контакту с заболевшими участниками православного хора);

- учитель гимназии 22 (трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней, за ними установлено медицинское наблюдение);

- преподаватель БФУ им. И. Канта ( 24 студента временно переведены на дистанционное обучение, установлено медицинское наблюдение);

- шестеро работающих на предприятиях, учреждениях, организациях;

- медицинский работник;

- семеро пенсионеров (в том числе одна приезжая из Комсомольска-на-Амуре)

- двое неработающих

- четыре индивидуальных предпринимателя.

Всего в области по состоянию на среду, 9 сентября, зарегистрировано 3626 заболевших.