В полиции сообщили обстоятельства смертельного ДТП на балтийской трассе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства ДТП с погибшим на балтийской трассе, которое произошло во вторник, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 28-м километре трассы. 24-летний водитель «Рено» обгонял попутную машину на запрещенном участке дороги. Выехав на встречку, он не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.