В Гурьевске из кранов пошла вода с "нефтью"

. Фото: Группа "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция"

В социальных сетях разгорелось бурное обсуждение качества воды в Гурьевске. Тема не новая, вода в городе-спутнике Калининграда всегда была не самым сильным местом, но сейчас, похоже, побит антирекорд.

Подписчик группы "Подслушано Гурьевск - Новая Резиденция" разместил две фотографии почерневшего фильтра для воды. И подписал: "Была просто ржавая вода, а теперь вот с нефтью". Про нефть, это, конечно, была шутка, однако качество воды из-под крана действительно оставляет желать лучшего.

В администрации Гурьевского городского округа ответили разгневанным горожанам довольно оперативно: "Мы знаем о проблемах с водой в Гурьевске и уже готовим к прохождению экспертизы проект реконструкции существующей станции водоподготовки на улице Лесной, 13 мощностью 3000 кубометров в сутки с увеличением мощности на 2000 кубометров в сутки".

По словам чиновников, "реализация проекта запланирована на следующий год, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и улучшить качество воды".

- После реконструкции станции фильтры не придется менять так часто. Просим еще немного подождать, - добавили в администрации.