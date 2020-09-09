Под Калининградом соцработник украла у подопечной миллион рублей

Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации Славского муниципального района. Экс-чиновница обвиняется в растрате вверенного ей чужого имущества в особо крупном размере.

Как установлено, будучи опекуном 73-летней недееспособной жительницы поселка Большаково, 39-летняя дама имела доступ к деньгам своей подопечной. Которыми, по идее, должна была распоряжаться исключительно в интересах пенсионерки. Но соблазн, видимо, оказался слишком велик.

- С декабря 2019-го по март 2020 года обвиняемая неоднократно переводила деньги с расчетного счета потерпевшей на свои расчетные счета, - сообщили в СУ СКР. - Общая сумма присвоенных опекуном средств составила 1 миллион рублей.

Аферу вскрыли оперативники УФСБ России по Калининградской области и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД РФ «Советский». По собранным ими материалам и было возбуждено уголовное дело.

Вину в совершенном преступлении женщина признала в полном объеме. По закону ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.