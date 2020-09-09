Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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В Калининградской области за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в шести муниципалитетах. Больше всего заболевших в Калининграде – 21 случай.

Четыре случая подтверждено в Зеленоградском городском округе, по одному – в Черняховском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском городских округах.

Всего в области по состоянию на среду, 9 сентября зарегистрировано 3626 заболевших.