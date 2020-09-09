На море в Балтийске в течение лета спасли 16 человек

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

На территории Балтийского городского округа за летний сезон было спасено 16 человек, 6 из них – дети. Об этом сообщила "Вестник Балтийска" со ссылкой на начальника спасательной станции Балтийска Сергея Бендрикова.

"Увы, не обошлось и без несчастных случаев. На косе утонул мужчина из Подмосковья. Захотелось человеку отдохнуть уединённо на лоне дикой природы, за

километры оборудованных пляжей, а завершился отдых трагедией. И подобные случаи не редкость", - добавил Сергей Бендриков.

Спасатели, по словам Бендрикова, учитывают то, что отдыхающие все равно купаются в запрщенных местах.

"Поэтому ы разместили в приметных местах информационные стенды и специальные знаки с номерами. Это рассчитано, в первую очередь, на иногородних отдыхающих, которые не знают местности. А так достаточно позвонить по телефону и сообщить: "В районе знака № 5 тонет человек", - отметил начальник спасательной станции.